Kate Moss, Vic e David Beckham estão entre as estrelas que atacam na moda

Consumidoras conferem roupas da Material Girl, de Madonna e sua filha, em NY

Foto: Getty Images

No dia 3 de agosto, todos os olhos do mundo da moda se voltaram para a rede de departamento Macy’s, em Nova York, onde a empresa concentrou o lançamento da linha de roupas e acessórios chamada Material Girl, criada por Madonna e sua filha, a adolescente Lourdes Maria.

A coleção, voltada ao público jovem, tem peças variadas para as meninas a preços acessíveis, entre US$12 (R$ 21) a US $40 (R$ 70).

Nesta sexta-feira (6), várias outras novidades surgem no universo fashion dos famosos europeus e norte-americanos.

Dois modelos das bolsas Hermès de Victoria

Foto: Getty Images

Uma das surpresas ainda não foi confirmada oficialmente, mas já dá o que falar. A britânica Victoria Beckham estaria planejando lançar uma coleção própria de bolsas femininas.

Vale lembrar que Victoria já é dona de uma grife que produz apenas vestidos, que é um sucesso entre outras celebridades, e que ela é uma viciada assumida em bolsas, tendo anunciado uma vez possuir nada menos do que 100 modelos da grife de luxo Hermès.

David Beckham agora quer atacar de estilista

Foto: Getty Images

Quem também pretende se tornar estilista é o marido da ex-Spice Girl, o jogador de futebol David Beckham, que flerta com o mundo fashion a pedido da própria mulher.

Segundo o jornal britânico “Mail on Sunday”, o esportista teria finalmente aceito as investidas de Vic, e já estaria preparando uma coleção de roupas masculinas para o verão de 2011 nos EUA.

Kate Moss usa couro, à esquerda; à direita, novo modelo de vestido da TopShop

Foto: Getty Images e Divulgação

Outra famosa a ataca de estilista mais uma vez: a musa Kate Moss, que assina mais uma coleção para a rede inglesa TopShop. As roupas, voltadas ao inverno de 2011 no continente europeu, são peças para o dia a dia. Uma das apostas da estação é o vestido de comprimento curto, mas com mangas longas, que a top dos anos 1990 adora usar.

As irmãs Kardashian

Foto: Getty Images

Por fim, conhecidas pelo reality show que fazem nos Estados Unidos, as irmãs Kardashian – Kim, Kourtney e Khloe – são outras que anunciam a criação de sua própria linha de roupas.

Elas se juntam ao designer Bruno Schiavi para montar uma linha que terá acessórios, lingeries, moda praia e sapatos, além de roupas femininas. Ainda não há previsão de lançamento para esta novidade.