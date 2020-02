Karl Lagerfeld para Melissa: veja os modelos da coleção cápsula

Karl Lagerfeld já fechou parcerias com H&M e Macy’s

Foto: Reprodução

Como já contamos para vocês, Karl Lagerfeld assinou uma coleção em parceria com a Melissa, conhecida por seus sapatos de plástico. Esta é a primeira vez que o kaiser colabora com uma marca brasileira – o estilista já fechou parcerias com redes de fast-fashion como H&M e Macy’s. Veja os modelos que o designer e fotógrafo desenhou:

Imagens: Divulgação Melissa

A coleção, que chega às lojas Melissa em este mês, conta com quatro modelos – dois sapatos de salto e duas sapatilhas. O carro-chefe da linha é a Melissa Ginga, com salto alto colorido, bico quadrado e pulseira no tornozelo.

Imagens: Divulgação Melissa

Já Melissa Glam (disponível em preto, branco, cinza, prata e dourado) é uma sapatilha rasteira de bico fino que com aplique de três esferas translúcidas.

Imagens: Divulgação Melissa

Melissa Incense é o modelo mais divertido da coleção. O sapato traz uma aplicação em glitter na parte traseira do salto, no formato de um sorvete de casquinha, disponível em seis combinações de cores super divertidas.

Imagens: Divulgação Melissa

O último modelo é o mais sóbrio da coleção: fechado, de bico fino e arrematado por uma pulseira dupla no tornozelo e disponível nas cores preto, cinza, bordô, bege e azul fosco.

O que você achou da coleção?