Karl Lagerfeld cria vestido de gala para Rita Ora

O Bal de la Rose du Rocher arrecada fundos para a Fundação Grace Kelly

Foto: Reprodução WWD

Como já falamos por aqui, Rita Ora tem atraído a atenção de vários estilistas por seu estilo autêntico e divertido. Desta vez, é Karl Lagerfeld quem direciona o olhar para a cantora britânica. O designer alemão, diretor-criativo da Chanel, criou um vestido de gala especialmente para Rita.

O look sofisticado é para o Bal de la Rose du Rocher, festa que acontece dia 23 de março em Monte Carlo, Mônaco, e que arrecada fundos para a Fundação Princesa Grace Kelly. O tema da edição deste ano, escolhido por Karl Lagerfeld, remete a um assunto já conhecido – a Belle Époque -, combinada à modernidade inata do estilista. Em 2013, o alemão vai compor uma mistura sofisticada entre a “era do ouro” e as últimas novidades em rap, hip-hop e soul – o “Belle Pop”.

Rita Ora assiste ao desfile da Chanel, em Paris. À direita, o vestido desenhado por Karl Lagerfeld

Fotos: Getty Images e Reprodução WWD

Rita Ora se encarrega de animar a festa – e não há dúvidas de que a produção escolhida para a apresentação será muito especial. Aplicações de flores cor-de-rosa e toques de preto se combinam no vestido de gala, que se transforma em um corpete sexy, porém elegante, para o show. O rapper Theophilus London, a filarmônica de Praga e a DJ Caroline de Maigret também se apresentarão no baile. É esperar para ver.