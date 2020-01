Kardashian escolhe look que já foi usado por Bruna Marquezine para evento

Um dos maiores ícones de estilo brasileiros da atualidade, Bruna Marquezine acaba de atingir novos patamares ao chegar até o guarda-roupa da família Kardashian.

Ok, a gente não sabe ao certo se as irmãs Kardashian andaram pesquisando os últimos looks usados pela Bru, mas fato é que Kourtney Kardashian escolheu, para pisar no tapete vermelho do baile da amfAR, na última quarta-feira (06), em Nova York, uma peça sexy da grife italiana Versace já usada por Bruna anteriormente.

Veja também





–

O tubinho preto é longo e fica bem ajustado à silhueta. Sem mangas e com alças largas, tem decote geométrico, tipo ‘coração invertido’. Avaliado em R$ 14 mil, o modelo conta, ainda, com uma poderosa fenda na perna esquerda, além de tecido com transparência, na região das costas.

–

–

Tanto Kourtney quanto Bruna, que vestiu o look em maio do ano passado, em Cannes, em maio escolheram uma proposta mais minimalista para acompanhar a peça principal: cabelos presos em rabo de cavalo (um alto e um baixo, respectivamente) e escarpins pretos de bico fino e salto alto.

A única diferença ficou por conta dos acessórios. Enquanto Bruna coordenou seu Versace com joias azuis da Chopard, Kourtney combinou o visual apenas com um anel solitário de pedra verde.