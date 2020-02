Juliana Jabour cria dois modelos de sapatos em parceria com e-commerce

Juliana Jabour confere o look da modelo da campanha, que usa sapatilha da coleção

Fotos: Divulgação

Juliana Jabour, famosas por suas criações marcadas pelo mix de materiais, fechou uma parceria com olook. O encontro da estilista com o e-commerce de moda rendeu dois modelos de calçados. “Acho que é uma iniciativa super legal, pois é uma maneira de fazer sapatos com o DNA da marca a preços acessíveis”, opinou Juliana.

A mini coleção conta com dois modelos de sapatos

Fotos: Divulgação

A novidade traz dois modelos, um slipper de tricoline com estampa de bolinhas em tonalidades de azul, inspirado no trabalho da artista Yayoi Kusama, o mesmo tema do inverno 2013 de Juliana Jabour, e uma sapatilha de tecido metalizado, com duas variações de cor – prata e rosé. Os calçados estarão à venda no início de março.

Mas a novidade não para por aí. Os sapatos do desfile verão 2014 da estilista na semana de moda paulistana também foram criados em parceria com olook. As peças estarão à venda no e-commerce logo após o desfile de Juliana no SPFW. Os preços variam de R$ 99,90 a R$ 199,90.