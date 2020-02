Jennifer Aniston responde três perguntas sobre o seu estilo

Três looks com calças de alfaiataria de Jennifer Aniston

Foto: Getty Images



Recentemente, a atriz Jennifer Aniston foi eleita a mulher mais sexy de todos os tempos em uma reportagem da revista norte-americana MEN’S HEALTH. Ficou à frente de belezas lendárias, como Brigitte Bardot e Marilyn Monroe, entre outras.

Em entrevista à revista ESTILO, a estrela responde quatro perguntas sobre o que gosta de vestir. Confira:

Se pudesse salvar só quatro peças do seu closet, quais seriam?

Um par de botas, um bom blazer, um lenço e jeans, que uso até a morte. Gosto dos da marca Rag & Bone, Vince e jeans da Generra, que não são mais fabricados. Posso salvar mais uma? Jaqueta de couro preta, indispensável no inverno.



Três vestidos usados pela atriz

Foto: Getty Images



Quem são os seus estilistas preferidos atualmente?

Amo Christopher Bailey para Burberry. Também adoro Tom Ford – tenho saias, jaquetas e sapatos dele. Mas não sei como andar naqueles saltos tão altos. Eu olha que tentei muito! É preciso ter força para se equilibrar sobre eles.

Como avalia a evolução do seu estilo no tapete vermelho?

Acredito que já está na hora de eu começar a arriscar algo diferente. Na verdade, costumo apostar no básico porque quero apenas me sentir confortável – a situação por si só já é tão desconfortável. Se pudesse usar uma regata de jérsei que fosse até o chão, eu usaria.