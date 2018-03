A jaqueta bomber é uma peça versátil, inspirada em casacos de pilotos de avião da Primeira Guerra Mundial, pode ser usada em todos os tipo de produções, desde as esportivas até as mais clássicas. O item deixa o visual moderno e incrementa as produções da meia-estação.

Para o clima tropical, ela foi repaginada e ganhou diferentes estampas e tecidos. Quer investir nessa peça?

Confira as opções que selecionamos:

De poliéster, Dimy, R$ 159,99* De poliéster, Le Lis Blanc, R$ 1.590* De cetim, John John, R$ 798* De poliéster com fios de metal, My Favorite Things, R$430* De material sintético, Marisa, R$ 179,95* De poliéster, Mara Mac, R$ 798* De nailon, Farm, R$ 239*

* Preços pesquisados em Fevereiro/2018