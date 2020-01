Janelle Monáe tem um recadinho para todas nós com este look colorido

Mais do que simples adereços ou peças de vestuário, roupas e acessórios são ferramentas poderosíssimas de expressão, e a cantora Janelle Monáe, um dos ícones de moda mais legais da atualidade, sabe bem disso. Vira e mexe ela surge com um look pensado para valorizar a cultura negra, LGBTi+ ou lembrar para nós, mulheres, sobre o quanto o amor próprio é importante (quem se lembra das calças em formato de vagina que ela usou no clipe de ‘Pink’?).

Veja também





Pois, no último sábado (27), foi exatamente isso que ela fez. Em Los Angeles, para comparecer à première da animação UglyDolls, na qual empresta a voz para a personagem Mandy, Janelle escolheu uma produção coloridinha, fácil de copiar e que, de quebra, trazia um importante lembrete para todas nós.

O look, parte da coleção Outono 2019 da marca Alice + Olivia, comandada pela estilista Stacey Bendet, combinava saia de paetês, em uma vibe bem arco-íris, com uma camiseta preta que trazia os dizeres “Go Love Yourself” (vá se amar, em tradução literal).

–

A mensagem, que parece bem óbvia num primeiro momento, é nossa dica para que você, que vive tentando se auto sabotar, fazer aquele esforço de se colocar em primeiro lugar – começando por hoje, vai?

Leia Mais: Saúde mental: incorpore uma dica por dia para deixar a rotina mais leve

A cantora também mirou nas cores para coordenar os acessórios, entre eles uma bolsa quadradinha (tendência do momento), colares e pulseiras em tons de verde e azul. O coque bem alto finalizou a produção fun.

E aí, já seguiu o conselho da Janelle e foi se amar? Vale a pena!