Izabel Goulart: na moda dentro e fora das passarelas

Sempre em excelente forma, Izabel abriu e fechou o desfile de inverno da Vivaz com vestidos que deixam boa parte das pernas. Claro que suas entradas na passarela fizeram muita gente suspirar. Tanto por causa de sua beleza, quanto pelos vestidos de festa – especialidade da grife mineira.

Izabel Goulart no desfile da Vivaz no Minas Trend inverno 2015.

Foto: Agência Fotosite.

Mas antes e depois do desfile, Izabel vestiu apenas uma skinny de ouro com t-shirt e jaqueta. Um look descomplicado arrematado por acessórios de peso: um par de escarpins by Christian Louboutin e sua nova bolsa Fendi Baguette, saída diretamente do último desfile da grife comandada por Karl Lagerfeld, que aconteceu em setembro, na Semana de Moda de Milão. Poderosa, não?