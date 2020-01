Iza se veste de paquita e usa o look mais lindo deste Carnaval

Ao que tudo indica, o clima de nostalgia vem reinando absoluto nos looks das famosas neste Carnaval. Depois de Anitta desfilar uma série de produções que faziam referência a personagens e figurinos dos anos 90/2000 – quem viu a cantora de Tiazinha? -, foi a vez de Iza aparecer deslumbrante como sempre, vestida de… paquita.

Veja também



A cantora postou uma foto na tarde desta segunda (04), na qual aparece com uma releitura bafônica do visual icônico das assistentes de palco da Xuxa. Com styling de Bianca Jahara, Alan Gomes e Luana Maria, o look, uma espécie de body vermelho, branco e dourado com ombreiras estruturadas, é assinado pelo Atelier Alex Castro.

Já as botas de cano looongo – e brancas, óbvio -, são do designer de calçados Fernando Pires, famoso por criar peças extravagantes. Iza finalizou o lookinho com o chapéu clássico de paquita, além de optar por uma maquiagem com olho esfumado.

Leia Mais: Iza vai lançar um batom em parceria com a M.A.C Cosmetics

Quem disse que não existe paquita negra, hein?