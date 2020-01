Isabella Fiorentino dá dica para baixinhas acertarem no look com maxitricô

Adoro maxitricôs e gostaria de saber como uma mulher baixinha pode aderir a essa moda?

– Rachel Monteiro, São José dos Campos, SP

Meu primeiro conselho é que você evite os modelos que cubram todo o quadril, já que o volume extra pode achatar a silhueta. Também vale optar por peças que não tenham a trama muito grossa. Outra dica é combinar o maxitricô com calça flare de cintura alta, o que alonga as pernas, ou com uma saia ou um short curtinho. Se quiser ficar ainda mais longilínea, crie um look monocromático.

Confira inspirações:

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest

Reprodução/Pinterest Reprodução/Pinterest