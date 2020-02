Inverno 2012: calças coloridas renovam a moda de trabalho

Look de inverno 2012 da Gucci tem calça branca + blazer curto acinturado

Foto: Reprodução/ESTILO



Quer inovar no look de trabalho? Uma sugestão fácil de adotar e que é uma forte tendência de inverno 2012 é a calça colorida. Curta e com cós no lugar, esta peça com ares modernos combina com blazers curtos ou alongados, e vai bem com sapatos de saltos variados.

Ao escolher uma calça, privilegie materiais nobres e naturais, como algodão, seda e cashmere. Roupas feitas com bons tecidos têm melhores caimento e aparência. Já na hora de optar pelo blazer, lembre que ombros estruturados são bons recursos para produzir uma imagem poderosa no escritório.

Veja uma seleção de quatro calças da revista ESTILO para entrar na onda da calça colorida:



Calças coloridas de inverno 2012

Foto: Reprodução/ESTILO



(1) De algodão (R$ 484*), da Têca; (2) de algodão (R$ 360*), da Lita Mortari; (3) de crepe

(R$ 1.870*), da Emporio Armani; e (4) de linho (R$ 190*), da American Apparel.

*Preços pesquisados em março de 2012