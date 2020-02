Instruções para cortar e montar a sua roupa

O primeiro passo para fazer a roupa escolhida é saber qual é o seu manequim. Para isso, comece tirando as suas medidas. Você deve ficar em frente a um espelho ou pedir a ajuda de alguém para que a fita métrica fique retinha e não altere o resultado. Comece amarrando um barbante na cintura e siga as orientações do desenho ao lado. Confronte as medidas obtidas com as da tabela abaixo. Nunca faça comparações com as medidas do molde. Faça os ajustes necessários na peça.

A. Busto

Passe a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto ou tórax e das costas, nas omoplatas.

B. Cintura

Envolva a cintura com a fita métrica.

C. Quadris

Contorne a parte mais saliente, na altura das nádegas.

D. Comprimento da blusa

Meça a distância da parte mais alta do ombro, na base do pescoço, até a cintura.

E. Largura das costas

Esta medida só é importante para costas largas demais ou muito estreitas; com os braços cruzados na frente, meça, nas costas, a distância entre as axilas.

F. Largura do braço

Passe a fita ao redor da parte mais larga do braço.

G. Ombro

Meça, a partir da base do pescoço até o limite, a junção do braço.

Medindo o cavalo

Para medir corretamente o cavalo da calça, você precisa marcar a cintura com um barbante. Em seguida, sente-se com a coluna ereta e meça exatamente a distância entre a cintura e o apoio da cadeira.

Grade de tamanhos





1. Veja nas explicações do modelo o tamanho do molde que você escolheu e como é o seu traçado (cada tamanho tem um tipo de traçado diferente) para localizá-lo na folha de molde.

2. Contorne o desenho de todas as partes da peça escolhida com uma caneta ou lápis de cor contrastante. Marque também todas as indicações internas, principalmente os números menores,

que serão utilizados na montagem.

3. Copie cada peça e as indicações internas em um papel transparente. Se preferir, transfira os desenhos para um papel do tipo kraft. Outra opção é copiar os desenhos colocando o papel kraft sob um papel-carbono e, sobre eles, a folha de molde. Contorne os desenhos com um rolete.



1. Abertura

O pequeno traço vertical interrompendo uma das extremidades indica o limite da abertura.

2. Aumento de molde

Seguindo a direção indicada pela seta, aumente a partir do ponto apoiando uma régua sobre a linha do molde. A medida em centímetros é dada na própria linha.

3. Botão

Círculo com uma cruz no centro, onde deverá ser preso o botão ou a pressão depois da prova.

4. Caseado

Indica o lugar onde se deve fazer a casa do botão.

5. Distender

Quer dizer esticar o tecido no trecho indicado com o ferro de passar.

6. Dobra do tecido

Indica que a peça não possui costura no meio. Deve-se dobrar o tecido, colocar essa linha sobre a dobra, riscar e cortar, obtendo uma peça inteira.

1. Embeber

Significa fazer uma suave diminuição antes da costura.

2. Fio do tecido

Sempre paralelo à ourela do tecido, esse fio serve para orientar a posição da peça em relação ao tecido.

3. Franzir

Significa que aquele trecho deve ser reduzido.

4. Linha-guia

Usada em tecidos listrados ou xadrezes para orientar na montagem, de modo a fazer com que os motivos coincidam.

5. Nó de montagem

São os pequenos números encontrados nos cantos das peças. Eles devem coincidir na costura.

6. Peça dividida

Quando, na Folha de Moldes, a peça for dividida em uma ou mais partes, o molde estará cortado por uma linha reta com letras nas extremidades. Ao unir as letras iguais, você obterá uma peça inteira no papel. Tenha muito cuidado ao unir as peças, para evitar que elas fiquem tortas.

Dicas:

· A medida do comprimento varia conforme a peça. Para blazers, comece a partir do ombro, na base do pescoço, até o ponto desejado. Saias e calças, estenda a fita na lateral da cintura até a altura desejada. As medidas das mangas variam de acordo com a peça. O melhor é fazer uma prova envolvendo o braço com o molde de papel e realizar os ajustes necessários.

· Se você não tem muita prática com a costura, antes de cortar no tecido definitivo, faça uma prova em um forro para testar as marcações e fazer todos os ajustes necessários.

· Caso alguma peça esteja dividida em uma ou mais partes na folha de molde, una todas as partes antes de cortar o tecido, formando uma peça inteira no papel.

1. Coloque as peças do molde sobre o avesso do tecido, baseando-se no plano de corte que está na receita. Prenda os moldes no tecido com alfinetes.

2. O contorno do molde corresponde à linha da costura, portanto, deixe as seguintes folgas para as costuras: 2 cm nas laterais, 1 cm a 1,50 cm nas cavas, no decote e nos recortes, 4 cm nas bainhas feitas à mão e 1 cm a 2 cm para as bainhas feitas à máquina.

3. Contorne cada desenho com giz de alfaiate. Faça dois riscos, um bem rente ao molde e outro com as folgas na costura, de acordo com as medidas acima. É nele que você vai cortar o tecido.

4. Corte as peças com o fio paralelo à ourela, que é a extremidade mais grossa do tecido.

1. Monte a entretela se o modelo pedir.

2. Junte as peças, direito sobre direito, seguindo à risca a numeração de montagem.

3. Se você não é experiente, alinhave todas as peças antes de fazer a costura à máquina.

4. Após provar e costurar, faça piques, corte o excesso de tecido e chuleie.

5. Para que a sua roupa tenha um acabamento impecável, todas as costuras devem ser batidas a ferro, seja ao revirar a peça, avesso sobre avesso, seja para abrir a costura.

6. Sempre que revirar a peça para o avesso, prenda-a com alinhavos.

1. Dobre o tecido no sentido do alongamento (na trama do tecido). Marque um trecho de 10 cm com alfinetes.

2. Coloque o alfinete da direita no início da régua. Com a mão esquerda, estique a dobra ao máximo e veja onde parou. Cada 1 cm acima de 10 cm representa 10% de elasticidade a mais (se o tecido chegou a 12 cm, diz- se que o percentual é igual a 20%).

3. Antes do corte, deixe o tecido ou a malha “descansar” (para soltar a tensão dos fios da malha) por 12 horas sobre uma mesa, fazendo algumas dobras, no sentido do alongamento do tecido, como mostra a figura.