Inspire-se na moda de Melina de Passione

Melina adora lançar tendências

Foto: Divulgação/ Rede Globo Está curtindo o estilo moderno da Melina da trama das 9? A personagem de Mayana Moura é uma designer de moda recém-chegada de Paris, assina as peças esportivas da Gouveia e está dando o que falar nas ruas! E não é para menos: ela esbanja personalidade com suas roupas, acessórios e corte de cabelo. De acordo com as figurinistas da Globo, Gogoia Sampaio e Rô Gonçalves, Melina é uma lançadora de tendências e se destaca pela atitude mais cosmopolita com direito a um make bem pesado. Veja algumas dicas para você se inspirar no look da personagem e também impressionar por aí! Rebeldia na roupa

A pegada meio roqueira é evidenciada pela aplicação de metais nas calças ou blusas, peças em tons escuros que trazem muito couro e, sobretudo, nas jaquetas adotadas pela moça. À la melindrosa

O cabelo da estrela tem o corte chanel marcado pela franja reta, uma referência às melindrosas da década de 20. Copie o estilo

Personalidade em tudo: maquiagem, unhas e acessórios

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Maquiagem

De acordo com a caracterizadora de elenco da novela, Carmem Bastos, o que destaca a maquiagem de Melina é o delineador bem forte para o contorno dos olhos, cílios postiços e boca marcada. Porém, fique de olho nesta regra básica: “Quando o batom aparece mais, devemos suavizar os olhos e vice-versa. Durante o dia, a dica é usar batom rosa só com o rímel. À noite, podemos ousar mais”, ensina.

Nas mãos

Vale prestar atenção nas unhas de Melina. Seu jeito de pintar tem tudo para virar hit entre as mulheres mais ousadas. Ela faz uma francesinha invertida. É uma meia-lua perto da base da unha que fica sem esmalte. O restante é recoberto com tons escuros. “Essa maneira de pintar as unhas era comum de 1920 ao início dos 1940”, explica Carmem.

Acessório mais pedido

Um item que não passou despercebido do público e virou um dos mais procurados no Centro de Atendimento ao Telespectador da Globo, é o brinco anatômico que a personagem usa apenas em uma das orelhas. Para incorporar a bijuteria ao seu visual, fique atenta a essas orientações de Rô Gonçalves: “É preciso ter cabelo curto. Além disso, como o acessório já chama bastante a atenção é bom não usar junto com colar ou blusa de gola muito trabalhada. Mas podemos conciliar bem com pulseiras e anéis”, aconselha a figurinista.