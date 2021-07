Inovação e arquitetura inspiram nova coleção Pandora Signature

A passagem do tempo tem lá suas vantagens. Junto com a experiência vem a capacidade de priorizar o que realmente importa e valorizar os relacionamentos, as lembranças e até mesmo os acessórios.

Essa filosofia, representada em cada uma das criações de Pandora, está ainda mais marcante na nova coleção, a Pandora Signature. Pensada com atenção especial a cada detalhe, a novidade mescla o design clean e atemporal com um artesanato único. São peças icônicas, que expressam personalidade e sofisticação e chegam em três cores: prata, rosé e dourado.

Versatilidade e elegância

A inovação característica da Pandora Signature se manifesta na liberdade de transformar as peças da coleção de acordo com a personalidade de quem as usa. Esse processo criativo imprime, por exemplo, a Signature I-D Bangle, bracelete minimalista que combina formas arquitetônicas lineares com uma estética descontraída, permitindo brincar com variados estilos, seja o usando sozinho ou com outras pulseiras. A versatilidade também marca presença nos brincos de Stud Reversible Pavé & Logo Circle e no anel Sparkling Overlapping, que possibilitam diferentes composições.

Encontre sua própria conexão Pandora Signature, uma coleção capaz de se reinventar de várias maneiras.

Confira algumas novidades da coleção:

Descubra o universo Pandora Signature no seu ponto de venda mais próximo ou em https://www.pandorajoias.com.br/