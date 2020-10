O velho fica novo! Como funciona o sistema de reciclagem de roupas usadas

A moda sustentável já deixou de ser apenas uma ideia e já é uma realidade. Nesta semana, a rede varejista H&M lançou em Estocolmo, na Suécia, um sistema capaz de reciclar roupas usadas.

A ação batizada de Loop, transforma as roupas em novas peças. Os clientes levam as roupas que não querem mais e pagam um valor, e em algumas horas ela é transformada em uma nova. De acordo com a H&M, é a primeira vez que uma empresa do ramo oferece esse tipo de serviço.

O processo pode ser acompanhado pelo lado de fora da loja, já que o sistema funciona dentro de um contêiner de vidro. A tecnologia foi desenvolvida pela marca de moda em parceria com duas empresas de Hong Kong – o instituto de Pesquisa Textil HKRITA, e a Novetex Textiles.

Em oito passos, a peça fica pronta em cerca de cinco horas. Primeiro, a peça é higienizada com ozônio para remover os microorganismos. Depois, é transformada em fibra, que são trituradas e filtradas para remover possíveis sujeiras.

Mais tarde, os fios são torcidos e trançados, transformando-os em um material mais resistente. Depois são tricotados na forma das novas peças. Para garantir um impacto ambiental menor, o processo não utiliza água ou produtos químicos.

Let’s remake and create a better fashion future. Introducing @looop — the world’s first in-store recycling system turning old garments into new. Never again will your unwanted clothes be seen as waste. From now on, they are a resource. #jointherecyclingrevolution #HM pic.twitter.com/ytZYH0wTpN

— H&M (@hm) October 12, 2020