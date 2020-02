Helmut Newton inspira campanha de inverno

Os cliques de Helmut Newton são marcados pelo ar noir

Fotos: Reprodução

O fotógrafo alemão Helmut Newton é a inspiração da campanha de inverno 2013 da Letage. Newton, morto em 2004, ficou conhecido pelos cliques com ar noir. O fotógrafo é famoso por seus estudos de nus femininos, retratados em imagens marcadas pelo fetichismo. A obra do fotógrafo, que já exposta em vários países, ajudou a inserir o nu nas publicações de moda.

Clima fetichista no inverno 2013 da Letage

Foto: Divulgação

Essa atmosfera sexy, inerente à obra de Helmut Newton, fica clara na campanha da Letage, fotografada neste final de semana. Nas fotos de making of, as modelos Mayara Marchi e Natalia Zambiasi aparecem em looks provocadores de animal print, couro e brilhos.

Onça, couro e brilho no inverno

Foto: Divulgação

Os cliques ficaram por conta de Karine Basílio. Thidy Alvis foi o responsável pelo styling e a beleza, sexy e marcante, ficou nas mãos do beauty artist Helder Rodrigues. Rodrigo Bonfiglioli, diretor da Letage, e a Image Consult, responsáveis pela direção de arte, fecham a equipe.