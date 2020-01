Heidi Klum provou, mais uma vez, que é dona e proprietária do Halloween

A pessoa mais esforçada na história do Halloween é Heidi Klum. E, não, não estamos exagerando. A modelo, uma fã de carteirinha do Dia das Bruxas, há 20 anos dá um festão no dia 31 e é conhecida por vestir as melhores, mais criativas e mais elaboradas fantasias de Halloween dentro do universo das celebridades.

Heidi já apareceu como a princesa Fiona, de ‘Shrek’, como um dos monstros do icônico clipe ‘Thriller’, de Michael Jackson, e até como uma versão idosa dela mesma, só para citarmos alguns exemplos.

No Halloween deste ano, mais uma vez organizado por ela, Heidi não decepcionou nadinha na escolha da fantasia – ou melhor, da caracterização 100% profissional, que envolvia próteses e MUITA maquiagem.

13 horas depois de começar os trabalhos, o resultado foi uma fantasia de alienígena das mais assustadoras, com direito a cérebro e intestino falsos. Heidi estava irreconhecível e poderia, facilmente, ir direto dali para algum filme de terror ou ficção científica.

Em seu perfil do Instagram, ela postou uma sequência de fotos e vídeos nos quais era possível ver o longo processo até que a fantasia estivesse finalizada. Heidi fez, ainda, uma transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime Video, para que os fãs de casa a acompanhassem ficando pronta até a hora da festa.

O marido dela, Tom Kaulitz, foi de parzinho, e segurou um look de astronauta…

… mas não um astronauta qualquer.

Dona e proprietária do Halloween, sim!