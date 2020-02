Havaianas comemora 50 anos com reedição de modelo clássico

À esquerda, campanha norte-americana da Havaianas; à direita, edição especial de aniversário da marca

Foto: Reprodução/WWD.com



Está agendada para o dia 14 de junho de 2012 a celebração oficial dos 50 anos da grife Havaianas, da Alpargatas.

Segundo informações do site especializado em moda WWD.com, a comemoração será em escala mundial, e a empresa relançará seu modelo mais clássico em edição limitada.

Os chinelos de aniversário serão os tradicionais branco e azul, que ganham um selo especial – na imagem acima, à direita. A tiragem será de 50 mil exemplares. Nos EUA, cada par custará cerca de US$ 28, ou R$53. O dinheiro arrecadado com as vendas será doado para a Unicef.

O grupo Alpargatas tem investido em forte publicidade para conquistar o mercado norte-americano. A nova campanha de verão da marca nos EUA, por exemplo, foi fotografada por profissionais de renome como David LaChapelle e Miles Aldridge – na imagem acima, à esquerda.