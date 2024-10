Guia prático para criar looks criativos misturando prata e dourado

Alguns dizem que a moda é um movimento totalmente democrático, enquanto outros acreditam que basta criatividade para fazer a moda acontecer de forma autêntica. Mas e quando o desafio é combinar dois símbolos poderosos e super polarizados de styling em um só look? Será que dá certo mesclar prata e dourado?

Essa é justamente a proposta de uma das fortes tendências para o Verão 2025: a combinação autêntica de acessórios e peças em tons de prata e dourado que, definitivamente, vieram para ficar.

Acredite ou não, mas misturar essas duas texturas pode ser mais fácil do que você imagina, e para te ajudar a acertar nessa combinação, reunimos aqui um guia prático com 4 dicas sobre elevar os seus looks usando combinações de acessórios em prata e dourado, claro, tudo de forma elegante e sofisticada. Acompanhe:

Dica 1: aposte em peças coringas

As peças coringas são, sem dúvida, as melhores aliadas para um guarda-roupa equilibrado, capaz de se adaptar a qualquer tendência que surge na internet.

Sejam regatas de alças finas, t-shirts em cores neutras ou até calças jeans em modelagens básicas, essas peças permitem criar looks com um pouco mais de facilidade, já que ajudam a manter o visual leve e equilibrado, evitando exageros na hora de acrescentar outras peças e acessórios.

Por isso, se você procura misturar peças com texturas douradas e prateadas, aposte em combinações inferiores básicas usando algumas dessas peças coringas. E não esqueça de escolha uma peça central para que seja o foco do seu look.

Dica 2: Use e abuse de texturas e acabamentos

Se você tem receio de misturar prata e dourado, que tal começar de forma discreta e que não comprometa o seu visual como um todo? Ao misturar prata e dourado, considere variar também as texturas e os acabamentos de algumas peças.

O dourado fosco e o prateado brilhante, por exemplo, criam um contraste interessante quando combinados em bolsas, sapatos ou até mesmo calças.

Combinar esses dois elementos evita que o look fique com cara de “uniforme” ou sem personalidade. Aqui vai um exemplo: pulseiras prateadas com acabamento escovado podem ser combinadas facilmente com anéis dourados polidos para um contraste refinado.

Dica 3: Escolha uma cor predominante

Ao misturar dois tons metálicos chamativos como o prata e o dourado, escolher uma cor que lidere o visual acaba se tornando indispensável na criação de um look consistente e sofisticado. Se o dourado for a cor dominante, aposte em tons quentes e vibrantes, como vermelho, rosa, amarelo e até mesmo marsala.

Agora, se o prata for o tom escolhido, invista em cores mais frias como azul, verde, cinza ou roxo para que a textura orne com o contraste da cor em foco.

Dica 4: Considere o seu estilo pessoal

Para ter sucesso na mistura entre prata e dourado, é essencial que essa combinação reflita, de forma autêntica, as principais características do seu estilo pessoal.

Se você prefere um look mais ousado, aposte em acessórios maiores em ambos os tons, como os clássicos maxi acessórios, que podem ser combinados com pulseiras e brincos mais robustos.

Agora, se o seu estilo for com uma pegada mais clássica e minimalista, o uso de peças delicadas como aneis e pulseiras discretas, pode ser mais adequado, independentemente da ocasião.

E você? Qual desses dois tons metálicos é o seu favorito? Na dúvida, aposte nos dois e descubra o poder do styling de transformar qualquer look em um momento único!

