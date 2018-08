Grávida com estilo: 5 ideias de looks

Para muitas mulheres, as mudanças no corpo ao longo da gestação tornam o ato de se vestir um desafio. Mas com a barriguinha – ou barrigão – bem marcado e ajuda de algumas peças clássicas, é possível encontrar estilo na medida certa seja em produções mais básicas ou para encarar o dia a dia corporativo também. Confira algumas dicas!

Pretinho básico com tênis

Sabe o vestido preto que quase todo mundo tem no armário? Pois ele vai muito bem com um tênis mais básico e um casaco. Que, neste caso, pode ser o toque especial em cores mais chamativas ou em versões em pele de cobra, como o da foto. Se o ambiente for mais formal, prefira uma sapatilha pode completar a produção.

–

Chemise e cinto

O vestido que parece uma camisa alongada marca na medida com o cinto logo abaixo dos seios. Num dia mais quente, fica ótimo com uma sandália rasteira. Em temperaturas mais frias, pode fazer par com botas de cano curto ou sapatos estilo oxford.

Clássico com corA combinação calça jeans com camiseta listrada é sempre uma aposta acertada. Valorize a barriguinha com um modelo de blusa peplum como o da foto e, para um visual mais moderno, jogue cor nos acessórios.

–

Reunião mais formal

O blazer ajustado faz par perfeito com a blusa e calça sequinhas. Para quebrar a monotonia, o maxi colar e a sapatilha bicolor resolvem.

–

Chegou o frio

Se precisar atravessar um inverno rigoroso carregando o barrigão, invista ou tire do armário o sobretudo de lã. Com calça legging ou capri, ele é o complemento ideal sobre malhas de lã e gola alta, em produções monocromáticas ou em tons contrastantes. Nos pés, dê preferência a sapatos baixos.