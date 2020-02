Floral no trabalho, pode? Pode! E fica tão lindo quanto no fim de semana

Foto: Eduardo Svezia

O top com decote V é sexy e ideal para dar destaque ao colo. A estamparia com fundo escuro é indicada para todos os tipos de corpo, além de superatural. A saia com recortes é moderna, mas atenção ao usá-la: o detalhe cria um volume extra. Acessórios fresh tornam a produção ideal para uma caminhada no shopping em um sábado a tarde.

Óculos, Saint Laurent, R$ 973. Blusa, Luigi Bertolli, R$ 67. Bracelete, Topshop, R$ 150. Saia, Cavalera, R$ 210. Bolsa, Salvatore Ferragamo, R$ 6.072. Sandálias, Guilhermina R$ 300.

Foto: Eduardo Svezia

Enquanto o blazer alongado camufla os quadris, o shape slim da calça valoriza as pernas. Em parceria, os dois itens constroem uma silhueta em harmonia e sequinha. O look é ideal para um dia mais leve no trabalho. Que tal usar na próxima casual friday?

Blazer, Cori, R$ 1.199. Top, Dhuo, R$ 420. Anel, Raosódia, R$ 90. Bolsa, Dior, 8.800. Calça, Andrea Marques, 593. Sapatilhas, Tches Brazil, R$ 855.