Filha de Olivia Wilde nasce no Dia Internacional das Meninas e atriz posta primeira foto

Depois de muita espera, finalmente a filhinha de Olivia Wilde chegou ao mundo na terça-feira (11). Na tarde deste sábado, a atriz divulgou em seu Instagram a primeira foto da pequena, nomeada de Daisy Josephine e fruto de seu casamento com Jason Sudeikis, com quem já tem um filho de 2 anos, Otis.

There goes the neighborhood. Daisy Josephine Sudeikis. Born, like a boss, on #internationaldayofthegirl. ❤️ Uma foto publicada por Olivia Wilde (@oliviawilde) em Out 15, 2016 às 12:24 PDT

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

A legenda não poderia ser melhor: “E lá se vai a paz da vizinhança. Daisy Josephine Sudeikis. Nasceu like a boss no #diainternacionaldasmulheres.” A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), conscientiza sobre a evolução na conquista de direitos para as mulheres e as necessidades que ainda existem para lutarmos contra a desigualdade de gêneros.