Festa do consumo terá Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio na passarela

Alessandra Ambrósio e Gisele Bündchen

Foto: Getty Images

A festa de consumo internacional chamada “Fashion’s Night Out” terá uma surpresa no próximo dia 7 de setembro, para a estreia da sua versão na cidade de Nova York.

Nesta data, a organização do evento planeja um desfile de moda dos looks das lojas participantes com um elenco estrelado de modelos, que inclui as brasileiras Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio, além de Naomi Campbell, Lily Donaldson, Karolina Kurkova e Coco Rocha. A lista, afirma o site da revista “People”, tem mais de 150 nomes do mercado fashion.

A passarela será montada ao redor da icônica fonte Revson, no Lincoln Center. A apresentação, porém, será fechada para convidados. Mas antecipando que a procura do público pelos convites será grande, já está confirmado que o evento vai ao ar pela internet, ao vivo, via o site da emissora de TV CBS.com.

O Fashion’s Night Out acontece em várias cidades do mundo em datas diferentes. Na ocasião, lojas selecionadas ficam abertas até mais tarde, oferecem descontos especiais, shows ao vivo e outros mimos para os clientes. A data oficial do evento em Nova York é dia 10 de setembro.