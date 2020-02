Estilo só para gordinhas

Quem disse que as gordinhas não podem ficar na moda?

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS 1. Muito sexy O modelo cache-coeur (transpassado na frente) deixa qualquer mulher bem-vestida: ao mesmo tempo em que alonga o corpo, dá destaque às curvas. O decote em V ainda diminui o tamanho dos seios, enquanto a faixa da mesma cor do vestido molda a cintura sem cortar a silhueta. 2. Branco emagrece! Eis a prova de que mulheres gordinhas podem, sim, usar cores claras! Mas desde que em looks monocromáticos, capazes de afinar a silhueta. A blusa comprida é ideal para ser usada com calças mais justas, pois esconde o quadril. Além disso, a peça ajustada na cintura delineia a silhueta. 3. Elegantérrima O vestido chemise, com botões alinhados no centro do corpo, alonga a silhueta. A manga mais comprida e larga disfarça braços gordinhos ou flácidos. A saia, por sua vez, logo acima dos joelhos, é perfeita para esconder quadris largos. O ajustamento na cintura também dá forma ao corpo.

Dicas de moda para ficar ainda mais bonita!

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

4. Bela no dia a dia

A composição tom sobre tom (a calça é marrom-esverdeada e a blusa, cáqui) dá um ar elegante e “espicha” o corpo da mulher. O design da gola chama atenção para o rosto, desviando o olhar de partes problemáticas. Outra vantagem é que, por ser levemente evasê, não marca a barriga.

5. Pronta para a sedução

O modelo com bojo estruturado dá sustentação aos seios. Já o corselet, feito de tecido grosso e com barbatanas, é ótimo para segurar as gordurinhas abdominais. Além disso, a meia escura ajuda a esconder pequenas imperfeições das pernas.

6. Feliz da vida na praia

As cheinhas podem ficar lindas com peças estampadas, desde que elas não apresentem cores constrastantes. Maiôs como este, não muito cavados e com decote em V, alongam o corpo e definem a silhueta.