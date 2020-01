Estilo lady like: aposte nas peças de cintura marcada e fique bem feminina nesta estação

Foto: Renné Castrucci

À esquerda: O combo saia de cintura marcada em modelagem evasê + sapatos de estilo boneca é perfeito para criar um visual superfeminino e delicado.

Casaco de lã, Lulu, R$ 429. Top de seda, Fendi, R$ 19 500. Saia de tafetá, Arte Sacra, R$ 950. Pulseira de metal, Kalu, R$ 890. Sapatos de verniz, Zara.

À direita: Looks com base clara são sofisticados. Quer dar um toque de cor sem perder o romantismo? Use um casaco de linho em tom pastel.

Casaco de linho, Carolina Herrera, R$ 3 040. Camisa de organza, Apartamento 03, R$ 1 120. Saia de algodão, Whatever Lola Wants, R$ 170. Cinto de metal, Isla, R$ 398. Óculos de acetato, Marc Jacobs, R$ 1 098, Safilo. Escarpins de couro, Christian Louboutin, R$ 2 520.

Foto: Renné Castrucci

À esquerda: É possível usar calças, sem deixar de ser feminina. Aposte nos modelos em alfaiataria e combine com camisas delicadas de tecidos leves, como a seda.

Casaco de jacquard, Alcaçuz, R$ 990. Top de seda, Kate Spade New York, R$ 888. Calça de algodão, Fillity. Cinto de metal, Isla, R$ 823. Bolsa de couro, Bottega Veneta, R$ 14 500.

Ele veste: suéter de lã, Gran Sasso, R$ 1 100, Petulan. Calça de lã, Ricardo Almeida, R$ 1 138. Cinto de couro, Salvatore Ferragamo, R$ 1 220. Meias de algodão, Lupo, R$ 16. Sapatos de couro, Richards, R$ 198.

À direita: Os vestidos são a marca registrada das lady likes e a estampa floral deixa o look ainda mais girly.

Vestido de seda, Carolina Herrera, R$ 3 910. Cinto de pedras e couro, Rosana Mattua, R$ 299. Anel de metal, Kalu, R$ 599.

Foto: Renné Castrucci

A camisa com babados, abotoada até em cima, é perfeita para compor um visual romântico. A saia pregueada de listras dá um toque clássico à produção.

Casaco de algodão, Tory Burch, R$ 1 100. Camisa de seda, Lita Mortari, R$ 640. Saia de seda, Kenzo, R$ 2 850. Cinto de couro, Rosana Mattua, R$ 205. Anel de metal, Bitri, R$ 71.

Foto: Renné Castrucci

À esquerda: O casaco alongado branco, combinado ao vestido acinturado em tom pastel, é chique e a cara do inverno.

Casaco de lã, Gucci, R$ 9 740. Vestido de algodão, Emporio Armani, R$ 3 230. Bolsa de couro, Louis Vuitton, R$ 16 600. Pulseiras de metal, Korpusnu, R$ 264, cada. Escarpins de couro, Christian Louboutin, R$ 2 520.

À direita: O moletom é a peça hit da estação. Combine-o com uma saia evasê e dê um ar sofisticado ao look.

Moletom de algodão, Red Valentino, R$ 850. Saia de algodão, Clube Vintage, R$ 150. Óculos de metal, Prada, R$ 900. Bolsa de couro, Goyard, R$ 7 600.