Estilo em qualquer idade: Michelle Pfeiffer compõe visual de impacto em quatro passos

Além de linda e cheia de estilo, a atriz Michelle Pfeiffer arrasa nas produções tanto no dia a dia quanto em red carpets.

Confira ideias e inspirações de como reproduzir seu estilo moderno e sofisticado:

1. Blazer com detalhes:

A peça, de mood clássico, leva um pouco de ousadia ao look comportado se contar com bordados, aplicações ou estampas. O comprimento alongado cobre o quadril e confere elegância.

Blazer de viscose, Givenchy, R$ 12 620*, farfetch.com.br

2. Escolha singular:

Em eventos de red carpet, o comum mesmo é ver as celebridades usando vestidos e, quase sempre, longos. Por isso, é possível dizer que Michelle arriscou sair do clássico ao eleger uma combinação do tipo terninho, com calça flare e blazer. A camisa de gola alta dá um toque bem atual.

3. Acessório-chave:

Numa produção fechada, com pouca pele à mostra, a saída é optar por anéis – use dois em um só dedo.

Anéis de ouro branco e diamantes, Talento, R$ 10 220*, e H. Stern, R$ 15 000*

4. Penteado despojado:

Simples de ser feito, o meio rabo ganha em descontração se os fios forem levemente amassados em direção à raiz com a ajuda de um pó texturizador.

Pó texturizador Osis +, Schwarzkopf, R$ 209*