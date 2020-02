Estilista britânica Vivienne Westwood terá sua própria linha de relógios

Vivienne Westwood assiste seu desfile de verão 2011 do backstage, em Londres

Foto: Getty Images

A estilista britânica Vivienne Westwood prepara uma nova empreitada fashion. Segundo notícia publicada nesta quarta-feira (22.09.2010) no site especializado em moda WWD, a criativa fechou acordo com a fabricante Zeon para criar sua própria linha de relógios.

A boa notícia é que o lançamento será mundial e o produto deve ganhar também o mercado brasileiro. Vivienne Westwood é queridinha dos fashionistas nacionais, e assina uma coleção de sandálias em parceria com a marca Melissa.

O lançamento da coleção de relógios está prevista para março de 2011. Os preço devem variar entre US$ 157 (R$ 270) e US$ 785 (R$ 1,3 mil). A Zeon também é responsável por outra grife vendida no mercado brasileiro, a Fiorucci.