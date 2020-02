Estampa floral: aprenda como usar a tendência do verão 2012

Combine floral com listras, transparência e babados

Foto: Divulgação

1. Floral e listras

As estampas devem harmonizar tamanhos e cores. “Evite, por exemplo, floral grande com listras finas”, ensina a professora de moda Patrícia Gomes, da Escola de Moda Sigbol Fashion.

2. Floral e transparência

No tomara que caia, o truque da sobreposição clara deixa os seios maiores. Para afinar a silhueta, o fundo deve ser escuro e independe da posição das flores.

3. Floral e babados

Se for baixinha, use floral pequeno. Já as flores maiores equilibram as formas das cheinhas. Os babados na barra afinam o quadril.

Aposte na estampa floral em tecido plissado, macacão e peça neutra

Foto: Divulgação

1. Floral em tecido plissado

Com a estampa, destaca qualquer região. “Na parte de baixo, funciona melhor em mulheres com ombro mais largo que o quadril”, diz Patrícia.

2. Floral em macacão

Aposte num modelo com o corte solto, que cai bem em qualquer tipo de corpo. Se está acima do peso, vá de desenho médio com fundo escuro.

3. Floral em peça neutra

Você pode compor a blusa colorida com uma peça neutra, como o short rendado. Quem tem quadril largo deve fugir dos tons claros na parte de baixo.

Use floral com em calça curta, combinada com cinto, em saia longa e renda

Foto: Divulgação

1. Floral em calça curta

O floral com mix de cores será a cara do verão! A calça cenoura aumenta o quadril. Então, se você tem curvas, use uma peça sequinha e justa.

2. Floral e cinto

O casaco com fundo escuro disfarça o excesso de peso, mas o contraste com a flor clara traz volume. Então, vale acinturar a peça com um cinto.

3. Floral em saia longa

“O desenho pequeno fica melhor nas magras”, diz Patrícia. Está acima do peso? Prefira flor média e com pouco contraste, que ajuda a emagrecer.

4. Floral e renda

A sobreposição disfarça pernas mais roliças. “E o vestido comprido valoriza o corpo alongado”, indica Reginaldo Fonseca, produtor do evento.