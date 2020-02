ELLE comemora aniversário de 23 anos com superfesta na Oscar Freire

Equipe ELLE Brasil comemora os 23 anos da revista

Foto: Mariana Pontual

No último sábado (30), a revista ELLE comemorou seu aniversário de 23 anos com uma superfesta na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Na ELLE Party, a rua mais luxuosa do bairro dos Jardins recebeu uma decoração toda diferenciada: balões, faixas, guarda-sóis, bancos estofados com o selo da ELLE, além das vitrines estilizadas das lojas.

Como não poderia faltar, a ELLE Party teve boa música e desfiles que apresentaram as coleções das grifes durante todo o dia e às 17 horas todas as lojas fizeram o grande brinde de aniversário.

A Oscar Freire estava toda decorada; Arlindo Grund deu dicas de moda para convidados

Foto: Mariana Pontual

Arlindo Grund, consultor de moda e apresentador do programa “Esquadrão da Moda”, passou por lá e deu dicas de estilo para clientes e convidados. “Adorei participar dessa festa linda. Parabéns pelos 23 anos!”, comentou o apresentador em seu twitter.



Como todo aniversário, ELLE presenteou os convidados. Os clientes que compraram a revista do mês durante o ELLE Party nas bancas da Oscar Freire puderam retirar um porta-passaporte de couro da marca Tufi Duek, desenvolvido especialmente para o evento.

Violinistas animaram os convidados

Foto: Mariana Pontual

Opinião de quem entende



Lenita Assef, diretora de redação da ELLE, estava presente e muito satisfeita com a comemoração. Para ela, o balanço de 23 anos mostra que a revista cresceu, mudou e passou por diferentes períodos editoriais para se firmar exatamente sob seu DNA, ou seja, como a revista de moda mais importante do País. “A ELLE é feita para mulheres de todas as idades, que buscam ideias de moda para se inspirar, comprar, usar e copiar”, diz.

Nesta edição de aniversário, com a bela capa de Gisele Bündchen, ela destaca a moda de festa, mais cool e não tão tradicional; o especial de beleza, com tendências e produtos para maquiagem, pele e cabelos e o Especial Luxo, que é moderno e possível. “São ideias caras, mas também possíveis, com preços variados”.

Para os próximos anos, podemos esperar a continuação dessa trajetória luxuosa da ELLE, com capas lindas e atraentes. “Terão também mais seções, além de atender o que as leitoras desejam, que é mais moda e beleza, além de opções de compra e de preços”, explica Lenita.

Como novas tendências, Lenita Assef aposta na saia longa; na bota curta com cadarço; no couro misturado com renda e tecidos mais luxuosos, como seda e cetim; no estilo novo grunge para o dia a dia, composto por xadrez e jeans; no brilho e nas pantalonas, que aparecem mais largas e curtas.

Joia de revista



Como complemento ao aniversário, ELLE convidou a designer de acessórios Camila Klein para estilizar quatro capas da edição do mês com SWAROVSKI ELEMENTS, atribuindo mais luxo e glamour à capa. A exposição vai até dia 8 de maio, no shopping Iguatemi São Paulo.