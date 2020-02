ELLE antecipa as tendências de moda praia do verão 2012

ELLE tem ensaio de moda praia do verão 2012

Foto: Reprodução/ELLE



Cores vibrantes, animal “prints”, píton, grafismos e estampas tropicais dão o tom anos 1980 para a moda praia de verão 2012, decreta a edição de novembro de 2011 da revista ELLE.

A publicação traz um ensaio de moda com fotos de Manuel Nogueira que mostra as principais tendências da próxima estação do calor. No editorial aparecem maiôs e biquínis de grifes como Jo de Mer e Água de Coco, hits da moda nacional.

Veja mais na galeria de imagens: Fashion Rio Verão 2012: veja seleção de biquínis e maiôs da temporada. E confira também o ensaio publicado no site da ELLE.



Daria Werbowy é capa da edição de novembro de 2011 da ELLE

Foto: Reprodução/ELLE



Capa da edição de novembro da revista ELLE, Daria Werbowy – considerada a top número 3 do mundo segundo o site internacional Models.com – mostra que é uma mulher de atitude.

Independente e cheia de atitude, a modelo de 27 anos, nascida na Polônia e criada no Canadá, faz questão de preservar seus valores e suas crenças. “Só faço o que acho que é certo para mim”, afirmou à ELLE Espanha.

E é justamente esse jeito descolado e autêntico o responsável por seu brilho diante das câmeras. Em editoriais com pouca roupa e muita sensualidade ou em campanhas supercomerciais de “fast fashion”, a top esbanja um charme “cool”, descrito pela imprensa internacional como “meio hippie, meio moleca”.

Foi também considerada a sexta modelo mais bem paga da indústria, segundo uma lista da revista “Forbes”. Em 2011, sua renda bateu os US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 8 milhões).