Ear cuff: o maxiacessório mais desejado do momento

Roberto Cavalli

Foto: Agência Fotosite



Dicas

· O ear cuff, chamado de algema de orelha, é para ser colocado só de um lado.

· O acessório pede para ser destacado, por isso, use-o com o cabelo preso ou com os fios jogados na lateral.

· Já que o adereço tem formas elaboradas, harmonize-o com peças básicas e que conversam com o tom e a forma do ear cuff escolhido.