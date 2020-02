Dress & Go: primeira loja online que aluga vestidos para o mercado de luxo

Bárbara Diniz Almeida e Mariana Penazzo, idealizadoras do Dress&Go

Foto: Divulgação

A ideia é alugar vestidos de grifes famosas como Jodri, Carlos Miele, e Carina Duek a valores acessíveis.

Foto: Divulgação



Estreia no Brasil um modelo de negócio para o mercado da moda que tem crescido muito no exterior. Trata-se do Dress & Go, o único endereço virtual brasileiro que aluga vestidos de festas assinados por renomados estilistas. Os modelos podem ser alugados pelos períodos de quatro ou oito dias por 15% a 20% do valor de venda. Fundado pelas amigas Bárbara Diniz Almeida e Mariana Penazzo, que são do mercado financeiro e apostaram no projeto, a ideia é tornar-se uma opção fácil e ágil para pessoas com diferentes intenções. Seja para não repetir o figurino, para conhecer o caimento de um estilista, usar um vestido de grife sem gastar muito, ou, até mesmo, ter a praticidade de ter tudo isso no computador. “Queremos mostrar que o mercado de aluguel também pode ser associado ao luxo e status”, enfatiza Mariana.

A empreitada estreia com 150 vestidos das marcas Carina Duek, Carlos Miele, Jodri, Lolitta, Huis Clo, Reinaldo Lourenço, Juliana Jabour, entre outros. A princípio, os modelos têm tamanhos 36, 38, 40 e 42, por serem os padrões mais comuns das brasileiras. Mas, a ideia à longo prazo é de ter números menores e maiores. “Fizemos uma pesquisa que apontou os nomes mais importantes para buscarmos parceria e os principais tamanhos das brasileiras”, fala Mariana.

Da esquerda para a direita, modelitos da Huis Clos, Jodri e Carina Duek

Foto: Divulgação

Da esquerda para a direita, modelitos da Jodri e Carlos Miele

Foto: Divulgação

Para se ter uma ideia, um modelo da estilista Carina Duek, que custa R$1.480 pode ser alugado por R$322. Já um vestido Carlos Miele pode ser da cliente durante quatro dias por R$415. O preço para venda é de R$2.099. Ou seja, o Dress & Go é um facilitador para as amantes da moda.

O Dress & Go inicia atendendo o estado de São Paulo, mas pretende expandir o serviço para todo o Brasil no ano que vem. A cliente acessa ao site http://www.dressandgo.com.br e procura o vestido ideal. Há um filtro que separa os modelos por ocasiões, facilitando a busca. Ao encontrar, basta inserir o CEP de entrega, o tamanho e a data que deseja receber. O pagamento é feito por cartão de crédito. Após a data acordada a cliente coloca o vestido no envelope pré-pago enviado junto com a embalagem de entrega. O frete e a lavagem já estão inclusos. “A cliente só precisa se preocupar em arrasar e se divertir”, fala Barbara.