Dolce & Gabbana: as ideias mais quentes do verão 2015 da grife italiana

Sexy lady

A elegância ladylike ganhou ótimas aliadas: as transparências. Ora nas barras de saias soltinhas, ora deixando uma porção de barriga à mostra, elas deram um tempero sexy, mas nada vulgar aos looks da passarela que carregam um perfume retrô de séculos atrás. A ideia de combinar a silhueta com sapatos que têm tiras verticais funciona e ainda ajuda a prolongar a silhueta.

Looks do desfile da Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite.

Boho chic

As franjas, que têm sido exaustivamente exploradas pelos estilistas há algumas temporadas, também deram as caras na coleção da Dolce & Gabbana, reforçando o fato de que a Espanha serviu como fonte de inspiração para a grife. Sinal de que os quimonos, ponchos e vestidos franjados seguirão em alta – os floridos, principalmente. Pode apostar.

Jeans deluxe

Enquanto os jeans detonados e navalhados ganham as ruas e as passarelas de outras grifes (inclusive do line-up de Milão), Stefano Gabbana e Domenico Dolce, que comandam a criação da marca, propuseram um caminho contrário e luxuoso, com aplicações de pedras mil sobre diferentes lavagens de denim, e que promete render ótimas produções com regatas e t-shirts básicas, levantando o status dos looks do dia a dia.

Pele à mostra

O jogo de vela e revela criado por rendas e tecidos vazados (presente em vários desfiles da temporada milanesa de moda) deu o ar da graça no verão da grife. Destaque para o top preto rendado que é superfácil de usar. Além de acompanhar saias de cintura alta, como na passarela, pode render produções interessantes com as peças de alfaiataria que já temos no armário.

Comportados, mas estampados

Chega de temer os vestidos estampados de comprimento mídi. Eles podem, sim, achatar a silhueta. Mas isso depende da modelagem. O primeiro da imagem abaixo é ideal para quem quer esconder gordurinhas indesejadas na região da barriga e dos braços. Já o segundo, favorece mulheres que têm quadris e bumbum maiores. Enquanto o terceiro turbina as curvas de mulheres retilíneas. Todos eles são muito, muito, chiques para quem vai a um casamento durante o dia.

Com a bola toda

As bolinhas, que tanto fazem sucesso entre as mulheres, cresceram e apareceram. A estampa, independentemente do momento fashion, nunca faz feio. Por isso, investir peças de melhor qualidade (e talvez mais caras) que incluam poás pode valer a pena.

Mistura fina

Quer boas ideias para se aventurar no universo dos mix de estampas? Então anote aí: listras + flores, listras + arabescos e flores + poás quase sempre funcionam. Inpire-se nos looks do desfile e arrase.

