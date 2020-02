Disfarce as gordurinhas dos braços

Roupas podem disfarçar as gordurinhas

dos braços

Foto: Getty Images

Se você não gosta dos seus braços, não chame a atenção para eles. Assim, não use blusas que tenham mangas com estampas muito grandes, por exemplo. Seguem mais algumas dicas da consultora de imagem do Senac, Tatty Camargo:

• O modelo de manga ideal é o três quartos, que deixa à mostra a parte mais fina do braço, o pulso. Desde que o tecido seja mais grossinho, ela pode ser até mais justinha.

• Prefira blusas com mangas mais escuras.

• Decote com excesso de babado dá muito volume, e já basta o do braço. Perigo!

• Tome cuidado com blusas de manga muito justa. Apertar a gordurinha não resolve, ao contrário. Prefira as mais soltinhas e leves. Elas dão a sensação de que o braço é menor.

• Use regatas com alguma sobreposição, como uma camisa de tecido mais fininho.

• Nada de braceletes ou adereços grandes no braço. Eles atraem olhares, e é tudo o que você não quer.

• Truque para o verão: bronzear o braço dá a sensação de que ele é mais magrinho.

• Mangas japonesa, bufante ou princesa são proibidas!

• Camisa com a manga dobrada até o cotovelo funciona e fica um charme.

• Evite estampa com listras horizontais na região dos braços.

• Totalmente contraindicado: tomara que caia e costas muito vazadas.