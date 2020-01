Diretor artístico da Givenchy, Riccardo Tisci curte carnaval na Bahia

Definitivamente, Riccardo Tisci adora o Brasil. Já rasgou elogios a cantora Anitta quando a vestiu para o Grammy Latino. Agora, o diretor criativo da Givenchy veio ao país com primeira parada em Salvador.

Na capital baiana, Riccardo subiu no trio de Ivete Sangalo e ao lado de amigos, postou diversas imagens em sua rede social com mensagens eufóricas: “Brazil #love #magic” tageando a cantora baiana. Fora do trio, o estilista passou pelo camarote 2222, do cantor Gilberto Gil, situado no circuito Barra-Ondina.

