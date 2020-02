Dior lança nova loja matriz em São Paulo

A nova Maison Dior no Shopping Cidade Jardim recria o ambiente de um elegante e tradicional apartamento francês.

Foto: Diculgação



Nós já havíamos contado pra vocês a respeito da exposição gratuita “Lady Dior – As Seen By” que está aberta no Instituto Tomie Ohtake em São Paulo. Agora, quem quiser mais uma injeção de glamour pode visitar, a partir do dia 23 de fevereiro, mais uma impactante Maison de luxo na cidade. A nova Maison Dior foi inspirada pelo conceito de Peter Marino e está alinhada com o projeto da loja matriz da Dior em Paris. O conceito combina detalhes do século XVIII com elementos modernos para criar uma estética feminina e glamurosa que reflete a tradição e a elegância moderna da Dior.



A loja está repleta de obras de arte de artistas plásticos contemporâneos, como o painel de correntes de Phillipe Bradshaw que recria o quadro “Danae” de Gustav Klimt.

Foto: Divulgação



A Dior contratou vários artistas plásticos contemporâneos para desenhar obras de arte para a loja refletindo os códigos da casa. O saguão exibe um banco Ginko em formato redondo de Claude Lalanne e uma instalação de vídeo exclusiva de Yoram Mevorach Oyoram. Outras obras que complementam o design interior incluem uma tela emoldurada com correntes de alumínio, de Philippe Bradshaw, duas instalações de vidro espelhado de Rob Wynne na sala de sapatos e uma mesa de coquetéis de Alasdair Cooke na sala prêt-à-porter. O salão de vestidos de festa e noite também mostra uma instalação incrível de vidro espelhado de Rob Wynne no teto, além de duas peças de Laurent Chauvat; um console de níquel que combina perfeitamente com uma mesa de coquetéis, representando a última palavra em sofisticação de design e demonstrando a elegância delicada da marca Christian Dior.

A loja se destaca pela sua fachada de vidro duplo que se estende do teto até o chão, emulando o fino tecido feminino usado pela estampa icônica ‘Cannage’ da Dior.

Foto: Divulgação

A loja está aberta ao público a partir do dia 23 de fevereiro, no Shopping Cidade Jardim, e vale a visita mesmo para quem não tem 17 mil reais para desembolsar em um relógio da grife. Se quiser ver mais imagens da boutique Dior sem sair de casa, acesse o link da marca aqui.