Dicas para usar saia longa

Carolina Ferraz, Camila Pitanga e Thaila Ayala são algumas da tendência da saia longa

Foto: AgNews

A tendência das saias longas que invadiu as lojas neste inverno e já fez a cabeça das famosas deve fazer parte do seu guarda-roupa. Um modelo de cintura alta e barra no chão combinado a outras peças do mesmo tom deixam a silhueta longilínea.

Inspirada no universo hippie dos anos 1970, a saia moderna muda de estilo num piscar de olhos e é tão elegante quanto confortável. O investimento vale, pois essa moda pode ser usada o ano todo – no verão, troque as botas por rasteirinhas.

Dicas de estilo

O truque para usar saia longa está na escolha da combinação correta

Ilustração: Luda Lima

A estilista Kátia Barros, da grife carioca Farm, ensina como usar as diferentes saias da estação:

1. Cor escura

Saia de tom mais escuro que o da blusa ajuda a afinar o quadril. Para um look casual, mas elegante, use com blazer de alfaiataria longo. Uma sandália de oncinha ou o modelo gladiador atualizam a produção.

2. Estampa florida

O romantismo desse modelo é quebrado por jaqueta jeans ou de couro e botas. Esqueça estampas com flores grandes, pois engordam. O top (blazer, casaco…) deve ser ajustado ao corpo e chegar, no máximo, até o quadril.

3. Cintura alta

Coloque a blusa larguinha para dentro da saia de cintura alta. Acrescente um colar comprido para alongar. Aposte em sandálias fechadas, rasteiras ou sapatilhas. Nada de saltos finos ou visual todo hippie. Inove!

4. Sob o casaco

Ótima pedida para as mais baixinhas é cobrir o quadril com casacos ou camisetas de cor escura. O cinto fino cria curvas e deixa o visual feminino. Aposte em um sapato pesado: ankle boot, clog ou hiking.