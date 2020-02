Dicas para aproveitar as liquidações de verão de forma consciente

Não seja uma “shopaholic” maluca como a protagonista de “Os Delírios de Consumo de Becky Bloom”

O verão mal começou e as liquidações já estão a todo vapor em várias lojas do Brasil. E nem tentamos negar: os anúncios nas vitrines são mesmo tentadores. Porém, antes de sair às compras é importante analisar se a oferta vale mesmo a pena e, assim, fazer um consumo mais consciente.

A consultora de imagem, moda e etiqueta Ana Vaz lembra que as compras por impulso podem fazer um rombo no orçamento e pouquíssimo bem para o guarda-roupa. Normalmente, as pessoas pensam que comprar barato é igual a comprar bem. Isso, porém, nem sempre é verdade.

“Comprar o que realmente usamos é comprar bem. E quanto mais usamos, mais barata vai ficando a compra. Eu não classifico uma peça como barata ou cara somente pelo seu preço absoluto, mas pelo seu preço por uso. E esse é um ponto primordial no momento da compra – com desconto ou não. Uma camisa linda que custou uma pechincha, mas continua pendurada em seu armário com a etiqueta atrelada a ela, custou muito mais caro do que aquela outra que você pagou o dobro, mas é usada com frequência e continua firme e forte sendo combinada com facilidade a outras peças do seu guarda-roupa”, enfatiza.

A seguir, algumas dicas de Ana Vaz para se sair bem neste momento de euforia:



1) Comece por uma faxina no seu guarda roupa

– Antes de começar a se jogar nos descontos, é importante fazer uma avaliação criteriosa do próprio guarda-roupa e retirar dele, por exemplo, tudo que não está em boas condições: peças com bolinhas, puídas, manchadas, desbotadas, apertadas, que não tenham conserto, ou que não são usadas porque não cai bem. Também é interessante fazer uma lista de substituição, pensando em repor somente o que fará falta entre tudo que foi retirado e ainda uma doação de tudo que estiver em condições de ser usado por outras pessoas.



2)Invista em roupas de trabalho

– Existem pessoas que odeiam comprar roupa para trabalhar e sempre acham que o investimento não vale porque “roupa boa” é aquela que se usa para sair e só vale pagar mais caro nestas peças. Isso é um erro, e a época de liquidações é o momento certo de comprar. Compre peças de boa qualidade, que projetem um ar de sucesso — tecidos e cortes de bom caimento, acabamento bem feito, costuras retas, linha da cor do tecido, com botões bonitos e bem pregados. É importante fazer uma lista com pelo menos 5 itens que poderiam enriquecer o guarda-roupa profissional. Comprar no mínimo uma (a mais cara, de preferência). O restante pode ser incluído aos poucos, futuramente.



3) A regra de três

– Só compre se tiver certeza de que as novas aquisições serão usadas. Uma ajuda é “pensar 3”: analisar se existem 3 outras peças que possam ser usar com elas, se não a pobrezinha vai ficar pendurada no armário. E se a pessoa quiser ser muito criteriosa, pensar se consegue usá-las em três produções diferentes, principalmente com as peças mais caras.



4) Vá logo!



– Não deixe tudo para o final da temporada de liquidações. Quem puder se antecipar, melhor. No final da temporada de promoções os descontos estarão maiores, mas muita coisa boa já terá ido embora.



5) Vá sozinha

– Vá às compras sozinha. Isso diminui a tentação de comprar errado. Sabe aquela pessoa que acha que a outra deve comprar porque ela amou? Ou que tudo está muito barato? Isso pode acabar atrapalhando!



Dicas como estas só devem trazer benefícios a curto e longo prazo, tanto para quem quer economizar de verdade e como também para quem não quer se arrepender futuramente.



