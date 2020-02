Dark chique: invista em elementos rock and roll para conquistar um look de atitude

Nathália Rodrigues

Foto: Agnews

Inspirada no estilo dark, a tendência une o preto a diferentes tons de cinza. Quer atualizar o seu clássico tubinho? Coordene com crucifixos, correntes, spikes.

1. Vestido Camila Guimarães, R$ 169,90, 2. Vestido VLCS, R$119, 3. Vestido Renner, R$ 149.

A mistura de materiais, tanto no look quanto numa única peça, é bem-vinda. Aproveite e brinque de combinar algodão com couro, renda com metal…

1. Regata TNG, R$ 89,90, 2. Blusa Damyller, R$ 199, 3. Sandália C&A, R$ 79,90, 4. Short Onbongo, R$ 159.

Fique atenta! Peças em tom cinza-claro deixam as peles brancas mais pálidas e ampliam a silhueta.