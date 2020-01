Da reunião de trabalho ao jantar chique: como montar um look do dia versátil em apenas 5 minutos

Etapa 1: trabalho

Invista no clássico

Dady Parra/Reprodução Pinterest Dady Parra/Reprodução Pinterest

Nada mais chique do que um vestido preto. Clássica, a peça tem passe livre em qualquer ambiente de trabalho – seja uma agência de publicidade ou um grande escritório de advocacia. “O modelo é versátil e permite diferentes arremates, desde escarpins de bico fino até tênis”, comenta a stylist Manu Carvalho. Por isso, na pressa, não pense duas vezes. O little black dress é uma escolha rápida e certeira! Complete com bolsa média de couro.

Etapa 2: reunião

Complementos sérios

POPSUGAR Celebrity/Reprodução Pinterest POPSUGAR Celebrity/Reprodução Pinterest

A reunião importante pede um look mais recatado. “Aposte em uma jaqueta de tweed ou em um blazer de alfaiataria”, recomenda a consultora de moda Chris Francini. A peça mais austera acrescenta seriedade à produção no ato .Para completar, vá de rabo de cavalo baixo ou coque minimalista.

Etapa 3: jantar chique

Acessórios e beleza caprichada

Bettys/Reprodução Pinterest Bettys/Reprodução Pinterest

Tem compromisso à noite? Pela manhã, separe sandálias de salto e uma clutch com um toque de ousadia – como a base do look é discreta, permita-se variar os complementos – e coloque-os na bolsa. Troque os acessórios assim que o expediente terminar e aproveite para caprichar na maquiagem reforçando a sombra ou substituindo o batom nude pelo vermelho. Solte os cabelos, acrescente brincos grandes e finalize com um perfume intenso. Se estiver frio, lance mão do blazer usado na reunião. Você vai arrasar!