“Conhecer e ser fiel ao seu estilo é fundamental”, diz stylist de Laura Neiva

Laura Neiva mostra looks de inverno 2012 na edição de maio de 2012 da GLOSS

Foto: Reprodução/GLOSS



Laura Neiva faz as vezes de modelo na edição de maio de 2012 da revista GLOSS. Afinal, além do sucesso no cinema (ela está prestes da interpretar uma prostituta em novo filme), Laura também virou ícone de moda.

No início do ano, ela foi anunciada como nova “fidèle” da grife francesa de luxo Chanel – uma espécie de “embaixadora” da marca no Brasil que tem lugar garantido na primeira fila de todos os desfiles da marca.

Descoberta aos 15 anos pela internet para estrelar o filme “À Deriva”, do diretor Heitor Dhalia, a atriz sempre se preocupou com sua aparência. Tanto que, logo que começou a gravar seu primeiro longa, procurou um personal stylist para cuidar de sua imagem. O escolhido foi Marcio Banfi, editor de moda da GLOSS, que até hoje trabalha ao lado da estrela.



Laura Neiva no VMB (à esquerda) e em Cannes (à direita)

Foto:



“Acredito que Laura Neiva teve dois grandes momentos na moda”, enumera Banfi. “O primeiro foi quando ela usou um vestido dourado da estilista Gloria Coelho no tapete vermelho do festival de Cannes (na imagem acima, à direita). O segundo foi o vestido estampado do estilista Marc Jacobs que ela desfilou na entrega do prêmio VMB (à esquerda).”

Banfi lembra que é sempre um desafio vestir jovens talentos. “É preciso tomar cuidado para a garota não parecer velha demais, especialmente na maquiagem, que não pode ser muito sensual. Mas, em se tratando de uma atriz de cinema, também é essencial fugir do visual ‘teen'”, pontua. Entre as inspirações da Banfi para Laura Neiva estão as irmãs Dakota e Elle Fanning, além da fashionista Chloë Sevigny em início de carreira.



Ao montar um look, o stylist sempre mantém em mente a máxima ‘melhor tirar do que acrescentar’. “O exagero é sempre dispensável”, diz. “A regra é básica: se você usa um vestido que chama muita atenção, seja elegante e use acessórios discretos. Agora, se o vestido for bem simples, está liberada para investir em acessórios mais poderosos”, ensina.

Para Banfi, o primeiro passo para acertar na moda é estar consciente do seu próprio estilo. “Pense nas roupas e acessórios que você gosta, que combinam com seu corpo e com sua altura. É essencial se conhecer para criar um estilo próprio”, pondera.



Ao montar um look para festa, por exemplo, o especialista lembra que brilhos metalizados estão na moda, mas que é fundamental prestar atenção na qualidade do tecido da roupa eleita. “O cetim precisa parecer cetim, a seda precisa parecer seda. O caimento fará toda a diferença no modelo. Na dúvida, escolha também cores clássicas, como preto e azul-marinho, que são sempre elegantes”, resume.