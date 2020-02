Confeccione um casaco de crochê inspirado na Chanel

A receita do casaco veste tamanho 38



Material

· Linha Bella (novelo com 500 m) da Pingouin

· 4 novelos na cor Creme (2219)

· 1 novelo na cor Tomate (314)

· 1 novelo Royal (512)

· 1 novelo Naval (516)

· 5 botões de madrepérola creme

· Agulha para crochê n° 2,5 e 3,5 mm

· Agulha de costura para tapeçaria.



Pontos empregados

· correntinha (corr.)

· ponto baixíssimo (p.bx.)

· ponto baixo (p.b.)

· ponto alto (p.a.)



Execução

Costas: com a agulha n° 2,5 mm e linha Bella Creme faça 40 cm de correntinhas e trabalhe o ponto do gráfico 2 por 42 cm, faça uma diminuição da repetição do gráfico dos dois lados para formar as cavas, continue trabalhando reto. Quando completar 60 cm arremate.

Frente: com a agulha n° 2,5 mm faça 20 cm de correntinhas e trabalhe o ponto do diagrama 2 por 42 cm, faça uma diminuição da repetição do gráfico de um lado para formar a cava, continue trabalhando reto. A 48 cm diminua 2 repetições do gráfico no lado oposto ao da cava para formar o decote, continue trabalhando reto até alcançar 60 cm e arremate. Faça o mesmo para o outro lado da frente alterando a cava e o decote.

Mangas: com a agulha n° 2,5 mm faça 22 cm de correntinhas e feche em círculo, trabalhe o ponto do diagrama 2 por 33 cm, troque para a agulha n° 3,5 mm, trabalhe até completar 52 cm e arremate.





Acabamento

Com a agulha para tapeçaria costure as laterais deixando 15 cm do início sem costurar. Costure os ombros e as mangas nas cavas.

Com a agulha n° 2,5 mm contorne com pontos baixos as frentes, fenda lateral e costas. Faça 5 carreiras de ponto baixo e em um lado faça casas de botão, arremate.

Sobre o decote trabalhe duas carreiras de ponto alto e depois trabalhe o ponto do diagrama 3 para o acabamento. Sobre os punhos trabalhe o ponto do diagrama 3 e arremate.

Aplicações

Seguindo o diagrama 1 faça flores nas cores Tomate e Royal e pregue com a agulha de costura uma ao lado da outra sob o casaco todo. Pregue somente o miolo, deixe as pétalas soltas. Com a linha Bella Naval e agulha para costura faça pontos largos imitando bordado em volta das flores. Use sua imaginação na hora de aplicar as flores.



