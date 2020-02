Compre roupas e acessórios pela Internet

Descubra como e onde garimpar os looks

Foto: Divulgação

As vantagens

Comprar na internet significa economia… de tempo e de grana. Você só precisa dar alguns cliques no computador para levar algo que, muitas vezes, nem está à venda no comércio perto de você. “É vantajoso ter a chance de comprar itens de outros estados sem precisar viajar”, diz a personal shopper Janiny Almeida. Ah, se quiser poupar mais e não se importar em vestir roupas usadas, também pode tentar os brechós virtuais, lotados de grifes com preços sedutores.

Como comprar na internet?

Tamanho

A maior dificuldade de se comprar pela web é acertar o tamanho. Por isso, tente descobrir as medidas da peça antes de fechar negócio. Mande um e-mail ao vendedor perguntando quanto de busto e cintura tem uma blusa, por exemplo. “Alguns sites contêm essas informações na descrição da roupa”, diz Janiny.

Sem calote

Para não ser enganada, faça uma pesquisa sobre a loja virtual antes de efetuar a compra. “Converse com pessoas que já compraram nela para ter certeza de estar fazendo um bom negócio”, assinala Janiny.

Não arrisque

Opte por peças mais básicas ou aquelas com as quais você está acostumada à modelagem. “Se nunca usou uma calça saruel, não compre sem saber como ela fica no seu corpo”, afirma Daniel Drummond, consultor de moda da Loja Izola (RJ).

Pesquise

Muitos estabelecimentos ainda não têm a opção de compras online, mas expõem o valor dos produtos em seus sites. Faça uma cotação dos melhores preços antes de ir às compras. Assim, você também poupa tempo e dindim.