Como usar sapatos fluo

É definitivo: sapatos fluo são tendência! Por isso, confira dicas incríveis para você andar na moda, fazendo as escolhas certa. Para se inspirar, veja as famosas que já aderiram aos sapatos “cheguei”…

Juliana Paes e Vitória Frate

Foto: Felipe Panfili e Carlos Zambrotti / Thiago Andrade e Tony Andrade / AGNEWS

1. Juliana Paes escolheu um tubinho para o visual de festa e combinou com a bolsa da mesma cor. Mas fugiu do preto total com o escarpim verde flúor. Ficou chique e descontraída!

2. Vitória Frate abusou! O floral, com amarelo e vermelho, não ornou com o sapato rosa e a bolsa azul. Com vestido nude ficaria melhor.

Danielle Winits e Luana Piovani

Foto: Fabio Guinalz e Marcos Porto / AGNEWS

3. Danielle Winits ficou elegante com peep toe laranja, vestido de seda e boyfriend blazer (do inglês, “blazer do namorado”, ou seja, quando a peça é mais largona).

4. Já Luana Piovani soube misturar branco, amarelo e azul, como ninguém em um look basiquinho, mas cheio de estilo.

Preste atenção

Alegre o look com fluo

Quem não se lembra dos visuais coloridos dos anos 80? O tempo passou, mas a irreverência das cores neon continua em alta. Basta um acessório nesse tom e o visual já fica mais alegre. Então abuse deles em looks básicos, com jeans e blusinha. Ou misture com saias, shorts ou vestidos românticos. O flúor cai bem em qualquer ocasião: vai do trabalho à festa. É só combinar bem como nossas estrelas.

Não ofusque demais!

A cor neon (ou flúor) é muito chamativa. Por isso, não exagere na dose. Limite-a a uma peça – pode ser sapato, bolsa, blusa, pulseira, esmalte… E complete o visual com cores neutras. Os tons claros, como nude, branco e perolado, dão destaque às cores flúor. Já o preto faz boa companhia em coquetéis e festas. Se quiser ousar, pode misturar mais uma cor. Mas não use mais do que duas, senão vira carnaval!