Como usar saia evasê, tulipa e lápis

Evasê

Foto: Reprodução/ Revista Ana Maria

Este modelo é ideal para quem está um pouco acima do peso, por não ser tão justo. Cores neutras e escuras ajudam a suavizar as curvas com muito charme. Já os modelos estampados alegram o visual e dão um ar de modernidade.

Tulipa

Foto: Reprodução/ Revista Ana Maria

A saia tulipa destaca bastante os quadris. Se sua pele for clara, invista em cores vivas, para quebrar a rotina das roupas e rejuvenescer seu look. Estampas em tons de cinza deixam negras e morenas bem elegantes.

Lápis

Foto: Reprodução/ Revista Ana Maria

Este modelo afina a silhueta! Para turbinar o efeito, combine a saia com salto. Escolha uma peça floral discreta e use no trabalho com camisa branca. Surgiu uma festa? Aposte nos brilhos ou drapeados de cores vibrantes. Um luxo!

Matérias relacionadas:

» Calça para cada tipo de corpo

» A saia certa para você

» Acerte no modelo dos vestidos

» Como usar cintos com estilos