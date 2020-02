Como usar legging no inverno

Inspire-se nas famosas

Juliana Paes, Adriane Galisteu e Grazi Massafera

Foto: Luciana Prezia / Leonardo Marinho / Zé Paulo Cardeal / Divulgação REDE GLOBO

1. No fim de semana

Para o lazer, use legging com sapatilha, sandália rasteirinha, tênis ou bota baixa de cano alto.

2. À noite

Aposte nas calças brilhantes e blusas bem basiquinhas. Com escarpins, você parecerá uma atriz de novela!

3. No trabalho

Ela fica mais formal se você combiná-la com sapato de salto. Quer um look luxo? Use com blazer.

3 truques espertos

– Fique mais alta

Escolha uma legging de cor escura e combine-a com calçados de salto do mesmo tom da calça. Suas pernas parecerão mais longas!

– Reduza o quadril

Diminua o volume da região usando legging lisa com camisetas estampadas longas, que cubram essa parte do corpo.

– Acerte na sensualidade

Por ser coladinha nas pernas, essa peça é bastante sexy. Para equilibrar o look, aposte em blusas mais soltinhas.

Modelos de legging

Legging metalizada e legging colorida

Foto: Victor Almeida

1. Metalizada

Feita de cirré, vinil e outros materiais, pode ter efeito “molhado” ou cara de couro.

2. Colorida

Brilhante, ela ganha a companhia de estampas e cores fortes, como prata e dourado.

3. Jeans

De sarja com elastano ou malha imitando jeans, parece uma skinny.

4. Veludo

Funciona como uma meia-calça quentinha, ótima para o inverno.