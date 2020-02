Como usar botas nos dias frios

Salto

Botas de salto são sofisticadas

Foto: Divulgação

Como usar?

O salto ajuda a compor um visual elegante e formal, além de deixar você mais longilínea. O calçado pode ser usado tanto por dentro como por fora de calças. Também fica lindo quando usado com saias e vestidos – desde que as peças não sejam longas! Dica extra: modelos de bico fino ajudam a alongar ainda mais a silhueta!

Melhor opção

A pretinha básica, que combina com tudo.

Ankle Boot e Peep Ankle

Dica: mulheres de pernas muito grossas não ficam bem com o modelo

Foto: Divulgação

Como usar?

Ótima alternativa ao escarpim, é boa aliada das meias-calças – que vão bombar na próxima estação! Prefira usar estas botas com saias, shorts e vestidos. Quer um visual mais formal? Combine-as com modelos de alfaiataria, por exemplo.

Quem pode calçá-las?

Se você é baixinha ou tem coxas muito grossas, tome cuidado, pois o calçado encurta as pernas. Uma maneira de diminuir este efeito é usar as botas com meia-calça, ambas pretas, que alongam a silhueta!

Melhores opções?

Modelos lisos e de tons neutros, como preto, cinza e marrom, facilmente coordenáveis com outras cores.

Quem pode usar?

Na hora das comprar a sua bota, fique de olho no comprimento do cano para saber se o calçado combina com seu tipo físico. Por exemplo: mulheres de baixa estatura ou com excesso de peso devem evitar as de comprimento médio, que cortam o meio da panturrilha e encurtam as pernas. Já em relação aos modelos em si, não existe nenhuma restrição. Basta escolher aquele que mais combina com o seu estilo de ser e vestir. Para acertar 100% das vezes, lembre-se: botas de salto alto e cano longo sempre deixam qualquer produção com muita classe.