Como fazer uma saia de cintura alta de tricô

Material

· 3 novelos na cor marinho (516) da lã Sublime da Pingouin (novelo com 100g)

· 1 par de agulhas para tricô n° 6

· 1m de elástico de 15cm de largura

· Agulha de costura de tapeçaria



Pontos empregados

Ponto arroz 1°carr: *1t, 1m* 2° carr: *1m, 1t* 3° carr: voltar a 1° carr.

Corda Fantasia – executado em 20 p. 1°, 3° e 5° carr.: 20 m. 2° carr. e todas as pares: 20 t. 7° carr.: pôr 5 p. à espera numa ag. auxiliar colocada atrás do trabalho; tric. em meia os 5 p. seguintes, depois os 5 p. à espera; pôr 5 p. à espera numa ag. auxiliar colocada na frente do trabalho; tric. Os 5 p. seguintes em meia, depois os 5 p. à espera também em meia. 9° e 11° carr.: 20 m. Depois da 12° carr., voltar à 1° carr.



Execução

Todas as partes da saia são feitas na horizontal.

1. Montar 70 pontos na agulha n° 6 e trabalhar no ponto arroz por 90 cm, arrematar.

2. Montar 76 pontos e trabalhar da seguinte maneira: 6 t., 20 m. (corda fantasia), 6 t., 44 m. por 90 cm, arrematar.



Acabamento e montagem

Com as duas partes na horizontal, costure com a agulha para tapeçaria a parte 2 na parte 1 deixando a corda fantasia onde costura e os pontos meia em cima, dobre a parte 2 no meio e costure em cima de onde já havia costurado, ficará um espaço (uma forma de tubo) para passar o elástico. Passe o elástico por dentro do tubo formado pelas costuras e costure suas pontas para não soltar. Agora una as duas partes da saia, costurando e fechando.