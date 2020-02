Como fazer um colete de crochê

Medidas

· P/M: 97 centímetros na linha do busto e 46 centímetros de altura

· G/GG: 135 centímetros na linha do busto e 52 centímetros de altura



Material

· 5 a 6 novelos com 40 g, na cor caqui (telha), do fio Inspiração

· Agulha para crochê 4.0 mm



Pontos empregados

Ponto Fantasia 1: quantidade de correntinhas divisíveis por 4 + 3 correntinhas para virar. (veja o gráfico explicativo para os pontos altos juntos)

1ª carreirinha: 3 correntinhas; 2 pontos altos na correntinha seguinte sem fechar; fechar os 2 pontos altos com as 3 correntinhas; * 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas; pular 1 correntinha de base*, 3 correntinhas para virar; repita de * a *

2ª carreirinha: 2 pontos altos na correntinha seguinte sem fechar; fechar os 2 pontos altos com as 3 correntinhas; *3 pontos altos fechados juntos no intervalo de 2 correntinhas *, 3 correntinhas para virar; repita de * a * Repita sempre essas 2 carreiras.

3, 4, 5… pontos altos fechados juntos

Como acima, mas repetindo de ∞ a ∞, 3, 4, ou 5 vezes, respectivamente, e com a última laç. rem. todos os p. restantes.

Barrado fantasia – veja o gráfico abaixo:

Observações

· A receita foi concebida para vários manequins. Quando houver somente uma instrução, ela é valida para todos tamanhos. Para facilitar o desenvolvimento da peça, marque na receita as instruções relativas ao manequim escolhido.

· Após escolher o manequim desejado, veja o esquema de medidas. Ele será usado para todo o desenvolvimento da receita. Se puder, faça um molde em papel usando como base as medidas apresentadas no esquema de medidas. Isso irá facilitar a visualização em tamanho real do trabalho.

· O colete é tecido numa única peça até a altura das cavas, ou seja, você irá tecer simultaneamente a frente esquerda, as costas e a frente direita. Para facilitar a execução do trabalho após a divisão da peça, use um novelo para cada uma das partes.



Medidas, execução e acabamento



Execução

Com o fio Inspiração e a agulha de crochê 4.0 mm, monte 124 (144) correntinhas e teça no ponto fantasia seguindo o esquema de medidas. Arremate.

Acabamento

Una os ombros e contorne as cavas e o corpo seguindo o gráfico do barrado fantasia.